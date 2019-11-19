Амстердам, , 08:19 — REGNUM В Голландии спрогнозировали, что между 2022 и 2025 гг. экономический рост в стране снизиться до 1,1% в год. Снижение роста связывают с уменьшением поступления на рынок труда рабочей силы. К середине 20-х гг. ожидается снижение населения в возрасте от 15 до 74 лет.

Такие данные обнародовало Центральное статистическое бюро в первом исследовании, посвящённом возможным экономическим и бюджетным тенденциям после 2022 г.

По мнению ЦСБ, в этот период особенно сильно возрастёт занятость в сфере здравоохранения и ухода за больными и пожилыми. Рост занятости в этой сфере, как считают в ЦСБ, может составить 2,1% в год.

Это может вызвать напряжение в отношении занятости в других секторах экономики.

Последний прогноз ЦБС на ближайшие годы указывал на экономический рост с 2018 по 2021 гг. на 1,8%.