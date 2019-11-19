Пермь, , 08:11 — REGNUM Заместителю правительства России Виталию Мутко, во время его визита в Пермь и знакомства с ходом реализацией первого этапа реконструкции аэропорта Большое Савино, представили план второго этапа, сообщают СМИ.

По данным минтранса Пермского края, проектно-сметная документация по второму этапу реконструкции будет готова во второй половине 2020 года. Объем финансирования составит 4,9 млрд рублей, отмечает издание «Коммерсантъ».

Как сообщает пермский информационный портал, реализация проекта позволит увеличить количество авианаправлений до 55, а пассажиропоток до 3 млн человек в год.

В 2020—2024 годах планируется провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулёжных дорожек, светосигнального оборудования и ограждения для возможности приёма без ограничений воздушных судов класса А321, А330, В777, а также уменьшения времени подготовки самолетов к вылету и занятию ВПП.

Добавим, реконструкция аэровокзала Перми стартовала весной 2018 года. На первый этап выделено 5,5 млрд рублей, из которых 413 млн рублей — средства из краевого бюджета.