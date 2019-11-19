Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 18 ноября открылись ростом по иностранным валютам. Рубль немного ослаб к доллару США на фоне противоречивых данных по сделке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

17 ноября стало известно, что в ходе телефонных переговоров стороны договорились о продолжении контактов, чтобы разрешить спорные вопросы.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Наибольшие потери рублю понес против британского фунта. Пара доллар/рубль выросла на 0,09%, до 63,82 руб., евро/рубль — на 0,27%, до 70,69 руб., фунт/рубль — на 0,33%, до 82,70 руб.

На американской сессии инвесторы побежали из рисковых активов после сообщений корреспондента CNBC о том, что настроение в Пекине по поводу торговой сделки является пессимистичным из-за нежелания президента США Дональда .Трампа отменить тарифы на китайский импорт.

Сегодня, 19 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом плюсе на уровне $62,27. Покупателям не удалось закрепиться выше сопротивления $63,30.

Пока нефть марки Brent стоит больше $61,20, рублю ничего не угрожает. Зона 63,50 — 64,20 руб. для российской валюты выглядит сбалансированной.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остается торговая сделка между США и Китаем. Геополитика продолжит определять настроения на финансовых рынках, пока не будет заключено промежуточное соглашение.

Читайте также: Направление движения рубля зависит от Минфина РФ