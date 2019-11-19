Кизел, Пермский край, , 07:56 — REGNUM В Пермском крае четыре муниципальных образования выполнили план по расселению аварийного жилья на 2019 год досрочно. Четвертым муниципалитетом стал Кизел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Кизел расселил 853 квадратных метра. Свои жилищные условия улучшили 34 человека. Переселенцы за счет соцвыплат купили семь жилых помещений в Кизеле, три — в Перми, по одному в Березниках, селе Фролы и селе Тохтуева (Соликамский район).

Напомним, ранее с задачей по выполнению планового показателя по ликвидации аварийного жилого фонда справились Пермский, Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ.

Стоит отметить, в 2019 году с учётом реализации национального и регионального проектов должны расселить 90 тыс. квадратных метров.

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