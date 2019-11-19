Пекин, , 07:46 — REGNUM Продажи лотерейных билетов в Китае продолжили падать в сентябре 2019 года относительно с аналогичным месяцем 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Продажи лотерейных билетов составили 36,4 млрд юаней (около $5,2 млн) в сентябре, что на 13% ниже в годовом исчислении, сообщили в Министерстве финансов КНР. Так, продажи благотворительных билетов просели на 12% в годовом исчислении, до 15,69 млрд юаней, в то время как спортивная лотерея просела на 13,8%, до 20,8 млрд юаней.

За первые девять месяцев 2019 года лотерейные продажи упали на 17,7% в годовом исчислении, до 315,8 млрд юаней. Только лишь провинция Сычуань, город центрального подчинения Чунцин и Тибетский автономный район, а также провинция Цинхай на юго-западе Китая показали рост продаж лотерейных билетов.

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