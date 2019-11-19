Омск, , 07:46 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в Омской области на 1 октября 2019 года составил 13 378,2 рубля, увеличившись по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 ноября в Омскстате.

При этом, по данным статистиков, реальный размер назначенных пенсий за год вырос на 1,8%.

По информации регионального отделения Пенсионного фонда, в Омской области численность пенсионеров на 1 октября составляла 596,9 тыс. человек. Из них 84,5% получали страховые пенсии по старости. Численность неработающих пенсионеров — 485,9 тыс. человек (81,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае на доплату к пенсиям потратят 3,2 млрд рублей.