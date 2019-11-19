Пекин, , 07:37 — REGNUM Импорт сырой нефти Китаем ускорил рос в октябре 2019 года, в то время как внутренняя добыча нефти осталось на прежнем уровне, сообщает агентство Синьхуа.

Будучи одним из крупнейших покупателем сырой нефти в мире, Китай импортировал 45,51 млн тонн этого продукта за прошедший месяц, что на 17,1% больше в годовом исчислении и на 6,3 процентных пункта быстрее, чем в сентябре, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Добыча сырой нефти в стране осталось на уровне 16,11 млн тонн за прошедший месяц, что практически неизменно относительно того же месяца годом ранее. За первые десять месяцев добыча нефти в Китае составила 159,25 млн тонн, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

Китай намерен увеличить годовую добычу нефти до более чем 200 млн тонн к 2020 году. На 2018 год этот показатель составил 190 млн тонн.

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