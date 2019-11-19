Пекин, , 07:14 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае, что является одним из важнейших показателей экономической активности, выросло на 4,4% за первые 10 месяцев 2019 года в годовом исчислении, сообщили в Национальной энергетической администрации, передает 18 ноября агентство Синьхуа.

Общее потребление энергии достигло 5,92 трлн кВт/ч за указанный период. Потребление электроэнергии добывающей и перерабатывающей отраслью выросли на 5,2% и 3% соответственно, в то время как сфера производства выросла на 9,3%. Потребление электроэнергии жилым сектором выросло на 5,9% в годовом исчислении до 877,7 млрд кВт/ч. Только в октябре потребление электроэнергии в стране выросло на 5% до 579 млрд кВт/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, потребление электроэнергии в Китае за девять месяцев года выросло также на 4,4%. Таким образом данный показатель остался неизменным относительно предыдущего отчетного периода.

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