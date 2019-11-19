Иркутск, , 06:55 — REGNUM Жительница Иркутской области подозревается в создании финансовой пирамиды, участником которой обещали прибыль до 65% годовых. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ, обманутыми считают себя более 40 человек, они лишились свыше 30 миллионов рублей, которые вложили в якобы прибыльные бизнес-проекты.

Общение со своими клиентами из 14 регионов России иркутянка вела через закрытую группу в соцсетях «Корпорация Ромашка». Там и проходили сделки.

«Особым спросом пользовались так называемые VIP-, или закрытые, сделки, дивиденды от которых доходили до 65% годовых», — пояснили правоохранители.

По мнению оперативников, вся деятельность «корпорации» схожа с принципом финансовой пирамиды: первые вкладчики, получив внушительный доход, начали активно рассказывать об этом друзьям и партнерам по бизнесу, а ограниченный доступ к группе значительно подогревал интерес. В итоге «Корпорация Ромашка» объявила о приостановлении выплат, перепрофилировавшись в проект глубокой переработки технической конопли. Для привлечения потенциальных инвесторов по-прежнему использовались возможности социальных сетей, популярных мобильных приложений, а также реклама в средствах массовой информации. Анонсируемая прибыль на этот раз составляла от 20 до 40%. Но в ходе разбирательства выяснилось, что для его реализации у авторов проекта нет необходимых сил и средств.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемая помещена под домашний арест.