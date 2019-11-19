Магаданская область, 19 ноября 2019, 06:48 — REGNUM В дополненный правительством РФ перечень субсидируемых авиарейсов с Дальнего Востока и обратно, попала и Магаданская область, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Список субсидируемых авиамаршрутов из аэропорта Магадана: Магадан — Екатеринбург — Магадан — 7 500 рублей, Магадан — Жуковский — Магадан — 7 200, Магадан — Иркутск — Магадан за 4 тыс. рублей, Магадан — Краснодар — Магадан — 10 тыс., Магадан — Москва — Магадан — 7 200, Магадан — Новосибирск — Магадан — 6 500, Магадан — Санкт-Петербург — Магадан — 7 200, Магадан — Сочи — Магадан — 10 тыс. рублей, Магадан — Хабаровск — Магадан — 4 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев 18 ноября подписал постановление с изменениями, в котором был дополнен перечень субсидируемых маршрутов из городов Дальнего Востока для льготных категорий пассажиров.