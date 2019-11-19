Сиань, Китай, , 06:35 — REGNUM Компания PetroChina Changqing Oilfield Company, являющаяся дочерней китайского нефтегазового гиганта PetroChina, как ожидается, добудет 57 млн тонн нефтяного эквивалента сырой нефти и природного газа в 2019 году, сообщает агентство Синьхуа.

Чанцинское месторождение является крупнейшим принадлежащим компании в Китае и играет важнейшую роль в обеспечении нефтегазовой безопасности страны. К 17 ноября производство нефти и газа на месторождении достигло 50 млн тонн нефтяного эквивалента с начала года. Таким образом эту отметку удается преодолевать седьмой год подряд.

Месторождение расположено в Ордосском бассейне на северо-западе Китая. Для добычи сырья там применяются современные технологии, которые помогают ускорить процесс и продлить жизненный цикл жизни нефтегазовых скважин.

Компания также продолжает расширять свою сырьевую базу. В нынешнем году на шельфе провинции Ганьсу на северо-западе Китая было открыто Цинчэнское месторождение с подтверждённым запасом нефти в количестве 358 млн тонн и оценочным запасом 693 млн тонн.

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