Петропавловск-Камчатский, , 06:42 — REGNUM Правительство Камчатки считает необходимым строительство в регионе современного Следственного изолятора. Об этом члены регионального правительства говорили на встрече с представителями УФСИН, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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СИЗО на Камчатке действительно очень старый — ему более 100 лет, его история берёт начало в 1912 году. Большая часть построек давно пережила свой эксплуатационный срок. Теперь власти и руководство УФСИН предлагают построить в регионе учреждение, отвечающее не только российским требованиям, но и международным стандартам.

Начало строительства нового СИЗО на Камчатке запланировано на 2021 год. Федеральный бюджет готов выделить на строительство объекта 2,3 млрд рублей. Завершить стройку планируют к 2026 году.

Как сообщало ИА REGNUM, заботу о камчатских заключенных проявляет и сенатор от региона, крупный камчатский рыбопромышленник Борис Невзоров. В сентябре 2019 года он выступил с предложением трудоустраивать на камчатских рыбоперерабатывающих предприятиях заключенных, создавать исправительные центры на базе коммерческих организаций полуострова. Сенатор выразил готовность за свои личные деньги приобрести холодильники и телевизоры в СИЗО.