Магаданская область, , 06:03 — REGNUM Добыча золота на Колыме побила рекорд сорокалетней (с 1979 года) давности, достигнув 40,23 тонны. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

Достигнутый показатель на 7 тонн превышает объем добытого золота за аналогичный период прошлого года. Предполагается, что к концу года добыча золота может приблизиться к пятидесяти тоннам.

Также на Колыме в этом году было добыто 559,3 тонны серебра.

Как сообщало ИА REGNUM, рост добычи золота идёт в первую очередь за счёт работы золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Наталка», отработкой которого занимается компания «Полюс Магадан», и месторождения «Павлик».

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