Якутск, , 06:05 — REGNUM К 2044 году пропускная способность будущего моста через реку Лена в Якутии достигнет более 6 тыс. автомобилей в сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Прогнозируемая суточная проходимость по вантовому мосту в 2044 году составит 6,2 тыс. автомобилей в сутки при скорости 90 км/ч на дороге с двумя полосами движения. Категория автомобильной дороги — вторая», — цитирует ТАСС первого замгенерального директора, руководителя департамента социально-экономических исследований Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры Станислав Цибро.

Он добавил, что планируемая длина моста — 3 121 км, общая длина автодорожных подходов к мосту — 10,9 км.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин одобрил проект по строительству Ленского моста в Якутии. Власти Якутии и жители республики с радостью, в едином порыве восприняли эту новость. Своё отношение они выразили в массовом исполнении национального древнего танца и в автопробеге.