Якутск, , 05:09 — REGNUM Вместе с жителями Якутии эффект от строительства Ленского моста получат и колымчане — автомобильное сообщение между регионами станет круглогодичным и сократит временные рамки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По одобренному президентом РФ Владимиром Путиным проекту, автомобильный мост свяжет три автодороги федерального значения: «Вилюй», «Колыма» и «Лена», а значит, жители Якутии и Магаданской области смогут проезжать расстояния от регионов значительно быстрее в любое время года. На данный момент такой возможности нет.

Как сообщало ИА REGNUM, после одобрения проекта по возведению моста через реку Лена в Якутии общественность активно обсуждает преимущества реализации проекта.