Москва, , 05:22 — REGNUM 678 миллиардов рублей было потрачено на платные медицинские услуги российскими гражданами в 2018 году, сообщает Росстат.

Рост по сравнению с 2017 годом составил 50 миллиардов рублей или 8%. Средняя цена на первичный прием у врача-специалиста составляла 725 рублей. Один сеанс физиотерапии обошелся пациентам в 190 рублей. Стоимость общего анализа крови достигла 382 рубля.

Кроме этого, обычный осмотр у врача-стоматолога стоил для средестатистического гражданина 282 рубля. За удаление зуба под наркозом пациенты тратили в среднем 1,1 тысяча рублей, а на изготовление коронки зуба — около 3 885 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Роструда самыми востребованными специалистами среди врачей в РФ являются терапевты и педиатры.

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