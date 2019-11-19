Якутск, , 04:29 — REGNUM В списке регионов на выплаты компенсаций пострадавшим от недобросовестных застройщиков есть и дольщики Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации, озвученной зампред правительства Якутии Кириллом Бычковым, в перечень попал проблемный жилой дом застройщика ООО «Симиир», который должен быть сдан ещё в 2017 году.

«Готовность дома — менее 15%, поэтому объект попал в выплату компенсаций. 15 ноября на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительствабыло одобрено решение о выплате компенсаций 5,4 тысячам дольщиков из разных регионов России, в том числе 104 обманутым дольщикам ООО «Симиир» в Якутии», — пояснил Кирилл Бычков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 773 обманутых дольщика получат новые квартиры до конца 2019 года.