Якутск, , 03:49 — REGNUM Первые автозимники по Лене в Якутске начнут открывать с 25 ноября, в зависимости от толщины льда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации минтранса Якутии, сначала пустят автомобили массой до 3 тонн. В настоящее время толщина льда — 15−18 см.

Предположительно, первый транспорт по Лене пойдёт с 25 ноября, с 20 декабря — до 20 тонн, до 30 тонн — 28 декабря, и тяжеловесы до 40 тонн — с 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, минтранс Якутии постепенно начал открывать автозимники в разных районах Якутии. Основные дороги пока не открыты.