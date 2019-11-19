Владивосток, , 03:33 — REGNUM Конкурсное распределение земли инвесторам Свободного порта Владивосток обсуждают в Минвостокразвития России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас инвестор сам выбирает расположение участка, а заявки на предоставление земли рассматриваются в порядке очереди. Если будет введена конкурсная процедура, на один участок будут претендовать несколько резидентов и будет выбран наиболее подходящий, пишет KONKURENT.RU.

«Мы сейчас работаем над вопросом по введению конкурентного порядка предоставления земли резидентам СПВ, в рамках которого инвестор к заявке на получение статуса резидента будет подавать заявление о предоставлении необходимого земельного участка. Управляющая компания по итогам рассмотрения заявки будет передавать заявление о предоставлении участка в соответствующий региональный и муниципальный орган власти. А тот, в свою очередь, — по итогам конкурса предоставлять земельный участок», — сообщили в Минвостокразвития.

По мнению замминистра Павла Волкова, такой порядок распределения земли вызывает множество вопросов, потому что часто участки выделяются под неподходящие проекты. Кроме того, процедура конкурса станет дополнительной защитой от недобросовестных инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, после сокращения сроков рассмотрения заявки, теперь стать резидентом Свободного порта Владивосток можно в течение 10 дней.