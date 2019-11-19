Якутск, , 03:24 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») выразил своё мнение по поводу одобрения президентом Владимиром Путиным проекта строительства моста через реку Лена в Якутии. По мнению депутата, мост имеет колоссальный социальный эффект, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Якутии полгода не имеют возможности пересечь реку Лену и проектируемый автомобильный мост из Якутска соединит федеральную автодорогу «Вилюй» с трассами «Лена» и «Колыма», а также откроет и другие транспортные возможности.

«Проект моста разрабатывался с 1980-х годов. Однако столь важное решение для жителей Якутска и всей республики было принято только сегодня: президент России Владимир Путин поддержал идею строительства автомобильного моста через Лену.

Мост имеет колоссальный социальный эффект, потому что мы 150 дней в году не имеем никакого сообщения. Но особенность в том, что в строительстве будет участвовать частный инвестор: из общей стоимости проекта в 83 млрд рублей — 28 млрд частные деньги. В силу этого для грузовых автомобилей мост будет платным», — сказал Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин одобрил проект строительства Ленского моста.