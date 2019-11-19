Киев, 19 ноября 2019, 03:10 — REGNUM Новое соглашение с «Газпромом» по продлению транзитного договора «Нафтогаз» надеется прорабатывать в трёхстороннем формате. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «ICTV».
Ранее глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что продление действующего соглашения с «Газпромом» по транзиту газа неприемлемо так же, как и заключение нового договора.
Напомним, что заместитель председателя Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович надеется, что Россия и Украина найдут решение газового вопроса.
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