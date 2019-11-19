Казань, 19 ноября 2019, 02:19 — REGNUM ПАО «Ак Барс Банк», выступающее истцом в банкротном деле «бумажного» комбината «Каррат» из Казани, прокомментировало для ИА REGNUM суть иска, объяснив его наличием большой просроченной задолженности.
Напомним, 14 ноября 2019 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск о несостоятельности ООО Производственный комбинат «Каррат», которое работает в столице республики с 2016 года. Основной вид деятельности компании — производство изделий из картона и бумаги. Единственный владелец — директор общества Татьяна Гараева. Долг ООО перед банком к дате подачи иска превысил 54,9 млн рублей.