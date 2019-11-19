Ла-Пас, , 07:27 — REGNUM Правительство Боливии под руководством Жанин Аньес объявило о введении плана чрезвычайных мер по обеспечению топливом столицы страны, Ла-Паса, после того как государственная корпорация «Нефтяные месторождения Боливии» (YPFB) приостановила поставки углеводородов в связи с беспорядками. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Новый министр нефтегазовой промышленности Виктор Самора объяснил, что Ла-Пас практически лишён доступа к нефти и газу, поскольку перекрыты пути, ведущие из столицы к заводу Сенката в городе Эль-Альто.

План правительства предусматривает импорт бензина и дизельного топлива из соседних Перу и Чили. В ближайшее время ожидается прибытие в Боливию ста цистерн с горючим.

Министр заверил, что импорт топлива никак не отразится на его конечной цене.