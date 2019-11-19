Кишинёв, , 02:07 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон объявил 18 ноября о семи мерах, которые молдавские власти предпримут для улучшения жизни граждан. Как передает ИА REGNUM, речь идет о повышении пенсий и зарплат бюджетникам, а также увеличение помощи социально уязвимым семьям в холодный период года.

Глава государства объявил о мерах после рабочего заседания с председателем парламента Зинаидой Гречаной и премьер-министром Ионом Кику.

По словам Додона, более 625 тысяч пенсионеров получат финансовую помощь к зимним праздникам, а с 2020 года индексация пенсий будет проводиться дважды в год.

Увеличение помощи на холодный период года, по его словам, коснется около 300 тысяч семей. мог получать пенсию покойного не менее пяти лет. А для 20 тысяч ветеранов увеличат ежемесячные пособия.

Также власти обещают повысить пособия для врачей и фармацевтов. А со 2020 года ожидается повышение заработной платы в бюджетном секторе в среднем на 10%. При этом больше всего вырастут зарплаты у воспитателей детсадов, учителей и соцработников.

Премьер-министр Ион Кику, в свою очередь, сказал, что в ближайшее время пройдет заседание правительства, на котором министры обсудят срочные меры, которые нужно принять для улучшения жизни граждан.