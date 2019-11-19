Якутск, , 02:01 — REGNUM Масштабный инфраструктурный проект строительства моста через Лену в районе Якутска одобрен главой государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь сказал, что глава государства направил поручение в правительство подготовить предложения по реализации проекта.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подтвердил информацию о том, что президент РФ Владимир Путин «дал добро» на строительство моста через реку Лена. По его словам, недавно он лично довел до президента информацию о выполнении его поручения, которое Путин дал ему в августе 2018 года по возобновлению проекта возведения моста через Лену.

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