Рига, , 01:40 — REGNUM Оборонная промышленность Латвии производит различное оборудование и экипировку для армии, но, чтобы участвовать в больших закупках нужно выходить на рынки других стран НАТО, пишет портал LSM.

Председатель Латвийской ассоциации предприятий оборонной промышленности Элина Эгле рассказала, что оборот компаний задействованных в оборонной отрасли вырос на 15% и достиг 554,7 млн евро, а прибыль на 12%.

Министерство обороны единственное в Латвии, чей бюджет привязан к ВВП. В этом году он составил 636,65 млн евро. Предполагается, что в следующем эта цифра увеличится на 27,5 млн.

Промышленность Латвии выпускает дроны, канистры для горючего, бронежилеты и другую экипировку. В сентябре более 30 латвийских компаний приняли участие в международной выставке в Великобритании в отдельном павильоне. «Были заключены сделки не только с нашими ближайшими восточными партнёрами, но и с США» — рассказала Элина Эгле.

В Европе создан специальный оборонный фонд, в рамках которого в следующем бюджетном периоде на нужды обороны зарезервировано 13 млрд евро. На эту сумму смогут претендовать и компании из Латвии кооперируясь с предприятиями из других стран.

«Небольшому бизнесу из Латвии трудно победить в закупочных тендерах на 120 или 130 млн, однако, в составе международных консорциумов — возможно, уверена председатель Латвийской ассоциации предприятий оборонной промышленности Элина Эгле.

В Латвии профессиональная военная служба. Численный состав армии равен 6000 человек. 3000 являются резервистами, и 8200 числятся в народном ополчении Zemessardzē.