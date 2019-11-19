Исламабад, , 07:50 — REGNUM 18 ноября министр планирования и развития Пакистана Махдум Хусро Бахтияр заявил, что Китай вложит 10 миллиардов долларов в нефтегазовый сектор страны, а также 4 миллиарда в производство стали.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, эти инвестиции Пакистан получит в рамках проектов Китайско-пакистанского экономического коридора. Махдум Хусро Бахтияр также напомнил, что Пекин одобрил выделение 9 миллиардов долларов на строительство и усовершенствование железнодорожной линии от Карачи (провинция Синд) до Пешавара (провинция Хайбер-Пахтунхва).

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор соединяет Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Этот проект является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».