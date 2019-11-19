Анкара, , 07:50 — REGNUM Министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли выступил на открытии 3-го Совета сельского и лесного хозяйства в Анкаре. Он заявил: «По всему миру сельское хозяйство претерпевает изменения и трансформации. К 2050 году население планеты приблизится к 10 млрд человек, и для того, чтобы его прокормить, имеющееся производство продовольствия необходимо увеличить на 50%».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бекир Пакдемирли отметил: «Подобная картина справедлива и для нашей страны. По этой причине на наших фермеров и производителей ложится важная задача. Даст Бог, вашими усилиями, руками и трудом мы вместе сможем сделать сельское хозяйство Турции мировым брендом».

Министр добавил: «Нам нужно создавать специальные условия для молодежи в сельском хозяйстве, больше поддерживать женщин-предпринимателей. Потому что я прекрасно знаю, господа, не взыщите, что если вы на своих полях работаете час, то ваши жены — три».