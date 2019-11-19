Киев, , 01:13 — REGNUM Продление нынешнего газового соглашения с «Газпромом» по транзиту неприемлемо так же, как и заключение нового договора. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.

«Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины, учитывая то, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой», — сказал Оржель.

Напомним, 12 ноября Оржель заявлял, что Украина готова к тому, что «Газпром» не станет подписывать новый транзитный контракт, так как накопили достаточно запасов газа в газовых хранилищах.

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