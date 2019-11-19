Брюссель, , 07:47 — REGNUM 19 ноября в Брюсселе прошла встреча министров сельского хозяйства стран-членов Евросоюза. В ходе данной встречи польская сторона подняла вопрос чрезмерного импорта кукурузы из Украины в Польшу. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Вопрос об импорте украинской кукурузы был затронут польским министром сельского хозяйства Яном Кшиштофом Ардановским. Он заявил: «60% экспортируемой Украиной кукурузы попадает в Польшу. Она к тому же дешевле как вследствие климата и более плодородных земель, так и вследствие дешевизны рабочей силы. Однако это вызывает осложнение ситуации на польском рынке зерновых и злаков. Это касается не только кукурузы, но и других культур, например, гречихи».

Министр сельского хозяйства обратился к чиновникам Европейской комиссии за тем, чтобы они проверили, не используются ли при выращивании кукурузы и других зерновых культур запрещенные в Евросоюзе пестициды и действительно ли они выращиваются на Украине, или их реэкспортируют.