Кострома, , 00:46 — REGNUM Жилой комплекс «Берендеевы пруды» в Костроме, строительство которого затянулось год, будет сдан в эксплуатацию 15 декабря 2019 года, — сообщает пресс — служба администрации региона.

В жилом комплексе 230 квартир. По данным подрядчика готовность домов составляет 98%. Первоначально застройщиком комплекса выступало АО «Красная Маевка». Первая очередь строительства должна была сдана в сентябре 2019 года.

Компания столкнулась с финансовыми трудностями. В феврале ФНС России по Костромской области обратилась в Арбитражный суд с заявлением о признании «Красной маевки» банкротом. Суд отказал истцу, поскольку компания погасила долги перед налоговой службой.

Местные власти нашли замену, в ноябре 2018 года сьроительство возобновилось.

«Через две недели здесь будет газ, есть договоренность с ресурсоснабжающей организацией. Мы с точки зрения своих обязательств координируем процесс, держим его на контроле. Сегодня у ресурсоснабжающей организации объектов очень много. Но есть первоочередные. Нам важно, чтобы взятые на себя обязательства санатор выполнил», — подчеркнул заместитель губернатора Андрей Дмитриев.

Костромские власти отмечают, что с 2017 года, удалось решить проблему достройки квартир для 563 дольщиков Костромской области.