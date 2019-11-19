Сеул, , 07:25 — REGNUM Правительство Республики Корея частично либерализовало миграционный режим для иностранных рабочих. В частности, в упрощенном порядке на заработки смогут приехать специалисты в производстве запчастей, материалов и оборудования, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство юстиции.

Причиной подобного шага стало стремление компенсировать ущерб от экспортных ограничений, введённых в июле правительством Японии. Более дешевая, но при этом квалифицированная рабочая сила, должна помочь повысить конкурентоспособность южнокорейских предприятий, уверены в Сеуле. С 18 ноября подать заявление на рабочую визу Е-7 можно будет в упрощенном порядке через интернет — без посещения визового центра. Кроме того, сократится срок получения с 30 до 7 дней. Также воспользоваться льготами смогут ученые.

В августе правительство Южной Кореи объявило об экономическом пакете стимулирования отраслей промышленности, попавших под удар Токио. На их поддержку в ближайшие три года будет потрачено 4,3 млрд долларов.