Москва, , 23:33 — REGNUM О сокращении объёма рынка краудфандинга более чем на 40% с начала года сообщает 18 ноября РБК.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание со ссылкой на данные Банка России отмечает, что в этом году произошло весьма заметное сокращение, в то время как в минувшем году рынок краудфандинга показывал рост.

В 2019 г. с января по сентябрь суммарный объём сделок по всем сегментам составил 5,2 млрд рублей. В прошлом году он составлял 8,9 млрд рублей, а ещё годом ранее — 7,7 млрд рублей.

Теперь, отмечает издание, малый бизнес активнее кредитуется в банках, а к краудфандингу прибегает реже.

Напомним, краудфандинг — это привлечение средств нескольких инвесторов через специальные платформы. Инвестиции в этом случае дают приносят больший доход, если сравнивать с такими финансовыми инструментами как банковские вклады и облигации. Но краудфандинг сопряжён с большим риском потерять вложенные деньги.

Читайте ранее в этом сюжете: В России могут ограничить размер вложений в краудфандинговые проекты