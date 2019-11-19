Исламабад, , 07:32 — REGNUM 18 ноября Верховный суд Пакистана запретил правительству приватизировать землю Сталелитейных заводов, крупной госкомпании, которая не может выплатить зарплату многим своим сотрудникам.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, коллегия судей Верховного суда во главе с Гулзаром Ахмедом запретил правительству продавать какую-либо часть «Сталелитейных заводов» или их землю, так как они «принадлежат народу». Адвокат, представлявший правительство, мотивировал стремление продать землю тем, что у Заводов накопилось более 17 миллиардов рупий (8,5 миллиардов рублей) долгов перед пятью тысячами рабочих, ушедших на пенсию или уволившихся.

Напомним, что правительство Пакистана рассматривает возможность приватизации крупных убыточных госкомпаний, таких как «Сталелитейные заводы» со штаб-квартирой в Карачи (провинция Синд). Главное предприятие госкорпорации было построено при поддержке Советского Союза.