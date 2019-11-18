Берлин, , 23:23 — REGNUM Интересы России и Германии в вопросах реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» полностью совпадают, заявил 18 ноября экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме «Потсдамские встречи» в Москве, сообщает агентство Urdu Point.

Габриэль подчеркнул, что Германия на 30% зависит от российского газа, а Россия заинтересована в продаже этого газа.

«Мы на 30% зависим от поставок газа из России, здесь никаких сомнений нет. Подозреваю, что для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно», — сказал Зигмар Габриэль.

При этом он отметил, что в то же время Германия заинтересована в сохранении транзитных поставок российского газа через газотранспортную систему Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, после получения от Дании разрешения на прохождение газопровода по её территориальным водам глава нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, одного из пяти европейских партнеров по «Северному потоку — 2», заявил, что газопровод будет достроен до января 2020 года.

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