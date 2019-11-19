Исламабад, , 07:29 — REGNUM 18 ноября советник премьер-министра Пакистана по финансам Хафез Шейх заявил, что дефицит текущего платежного баланса страны сократился на 63%.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, общаясь с представителями СМИ, Хафез Шейх подчеркнул, что разумная политика правительства принесла свои плоды. Стране не только удалось «обуздать» главную угрозу для экономики — дефицит текущего платежного баланса, но и сократить торговый дефицит на 33,5% в первые три месяца текущего финансового года (2019−2020).

По словам советника пакистанского премьера, команда МВФ (Международный валютный фонд) осталась довольна достижениями правительства в рамках кредитной программы. По-прежнему перед Исламабадом строит важная задача: увеличить доход бюджета и сократить расходы в оставшееся время 2019−2020 финансового года.