Москва, , 22:38 — REGNUM Глава крупнейшей российской интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож обсуждал изменения в структуре управления компании с высшим руководством Российской Федерации, а также чиновниками правительства. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на самого Воложа, который, по данным издания, сказал об этом на конференц-коле с инвесторами.

Аркадий Волож Vladimir Isaev

Напомним, сегодня официальный представитель «Яндекса» Илья Грабовский рассказал о сути изменений в структуре управления компанией.

Совет директоров компании «Яндекс» одобрил поправки к структуре корпоративного управления. В рамках этих изменений будет создан специальный Фонд общественных интересов, которому передадут «золотую акцию» «Яндекса», которыми владеет Сбербанк.

Сейчас «золотая акция» может блокировать консолидацию 25% акций «Яндекса» в руках одного инвестора. После реструктуризации, «золотая акция» даст право выдвигать двух 12 директоров в совет «Яндекса», а также блокировать консолидацию 10% и более голосующего интереса у одного человека.

По данным издания, Волож рассказал инвесторам, что все эти изменения он обсуждал с Кремлем и чиновниками правительства.

Напомним, что после объявления об изменении структуры управления «Яндекса» акции компании подскочили на 10%.

Также появилась новость о том, что из Госдумы был отозван законопроект о значимых информационных ресурсах. Этот законопроект предполагал, что доля иностранного участия в интернет-проектах, которые собирают данные о российских пользователях, не должна превышать 20%.