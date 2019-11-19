Дубай, ОАЭ, , 07:27 — REGNUM Европейская авиастроительная компания Airbus подписала два крупных контракта в ходе авиакосмической выставки в столице ОАЭ Дубае.

18 ноября в ходе авиакосмической выставки в Дубае генеральный директор Airbus Гийом Фори подписал два контракта на общую сумму 30 миллиардов долларов (около 27 миллиардов евро), как сообщает французское новостное издание Экспресс.

Контракты касаются поставок самолетов A350−900, широкофюзеляжных самолетов, способных перевозить 314 пассажиров. Предусматривается, что авиакомпания Emirates, являющаяся крупнейшим авиаперевозчиком на Ближнем Востоке получит 50 подобных самолетов. «Я очень горжусь тем, что Emirates выбрали Airbus A350. Это очень хорошая новость для нашей компании», — заявил после подписания контрактов генеральный директор Airbus Гийом Фори. Согласно данным Emirates, новые соглашения в последствии заменят заказ, сделанный в феврале этого года, на поставку 40 самолетов A330−900 и 30 самолетов A350−900.

Компания Airbus является одним из крупнейших производителей гражданских воздушных судов. Сама компания входит в состав Airbus Group.