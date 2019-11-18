Ашхабад, , 21:18 — REGNUM Приток иностранных инвестиций в туркменскую экономику продолжает снижаться. Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда по итогам визита мониторинговой группы в Туркмению.

Так, если в 2015 году объем иностранных инвестиционных вложений достигал 8,6% от объема валового внутреннего продукта Туркмении, то в 2016 году он уменьшился сразу до 5,4%, в 2017 — до 4%, в 2018 — до 3,5%, а по итогам 2019 года должен будет составить лишь 3%.

Аналитики МВФ отмечают, что негативное воздействие на приток иностранных инвестиций в экономику Туркмении оказывает «существенная переоцененность туркменской нацвалюты — маната, и валютное нормирование».

Для достижения устойчивого экономического роста они рекомендуют туркменским властям повышать конкурентоспособность и конвертируемость национальной валюты Туркмении.

А также советуют тщательно продумывать последовательность корректировки для обеспечения макрофинансовой стабильности, и поддерживать корректировку мерами по защите уязвимых слоев населения.