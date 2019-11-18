Рим, , 21:17 — REGNUM Западные страны должны помочь странам Африки развивать зоотехнику и сельское хозяйство, с таким предложением выступит премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Il Messaggero в понедельник, 18 ноября, со ссылкой на источники в правительстве.

На той же международной встрече, где Конте сделает это предложение, будут обсуждаться и другие экономические и социальные вопросы, в частности, будут высказаны и новые инициативы в части регулирования потока нелегальных мигрантов.

В этом вопросе премьер Италии выступит союзником канцлера Германии Ангелы Меркель, отметили также источники издания.