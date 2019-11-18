Копенгаген, , 21:38 — REGNUM В крупной компании по производству пива Carlsberg назначен новый директор отделения в Дании. Им стал Петер Хаар Нильсен, работавший в концерне с 2004 года.

«Я считаю, что это фантастическая возможность попробовать свои силы на такой должности. Разумеется, я подхожу к поставленной мне задаче с уважением, поскольку Carlsberg имеет огромное значение для очень многих, в особенности на внутреннем рынке», — заявил Нильсен в сообщении СМИ. Новый глава также назвал свою должность «работой мечты». Об этом пишет датская газета Finans (Финансы).

Глава Carlsberg в Западной Европе и будущий начальник Нильсена Ясек Пастужка в связи с этим заявил: «Нам всегда доставляет удовольствие искать талантливых людей на ответственные должности из своих рядов, и Петера мы считаем достойным кандидатом с уже неплохими достигнутыми результатами».

За первые шесть месяцев 2019 года компания Carlsberg заработала 4,8 миллиарда долларов.