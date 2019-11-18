Милан, Италия, , 21:08 — REGNUM Если Arcelor Mittal не откажется от своих планов по приостановке работы завода в Таранто, власти Италии введут на предприятии временную администрацию, передает информагентство ANSA в понедельник, 18 ноября.

Вечером в понедельник должна состояться встреча формального главы государства президента Серджо Маттареллы с представителями профсоюза предприятия. Также вопрос обсуждается на уровне правительства и местных властей.

Итальянские власти, как и профсоюзы, считают, что Arcelor Mittal не должен приостанавливать производство на заводе в Таранто, что компания должна выполнять взятые на себя обязательство, несмотря на сложные экономические условия. При этом предложенный экспертами проект национализации крупнейшего металлургического предприятия страны правительством не рассматривается.