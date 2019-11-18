Псков, , 21:06 — REGNUM Псковской области понадобился ещё один коммерческий кредит — на 1 млрд рублей — для погашения дефицита регионального бюджета. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, извещение об электронномаукционе опубликовано на официальном сайте госзакупок сегодня, 18 ноября.

Новый кредит комитет финансов Псковской области готов взять на один год не более чем под 7,5% годовых.

Вице-губернатора Псковской области, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета на 2020 год отметила, что кредит необходим области для погашения дефицита бюджета. Баринова при этом заявила, что региональные власти «постараются минимизировать все коммерческие кредиты».

В 2019 году объём государственного долга Псковской области достиг 88,8% к собственным доходам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства финансов РФ на 1 октября 2019 года, госдолг Псковской области составлял 15 млрд 318 млн рублей и за месяц, за счёт новых заимствований в банках, вырос на 200 млн рублей. Из 15,3 млрд рублей госдолга кредиты банков составляют 10,7 млрд рублей, объём бюджетных кредитов не меняется с июля и составляет 4 млрд 584 млн рублей.

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