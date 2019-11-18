Бишкек, , 21:05 — REGNUM В январе — октябре 2019 года в Киргизии сданы в эксплуатацию 6,9 тысячи индивидуальных жилых домов общей площадью 788,3 тысячи квадратных метров, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нацстаткома.

Основная доля нового индивидуального жилья пришлась на Ошскую область — 159 тысяч квадратных метров, Джалал-Абадскую область — 148,3 тысячи, Чуйская область — 134,9 тысячи и столицу республики — 123,3 тысячи.

Затем следуют Иссык-Кульская область — 67,6 тысячи квадратных метров, Баткенская область — 54 тысячи и Таласская область — 40,5 тысячи.

Замыкают список Нарынская область — 30,8 тысячи квадратных метров и город Ош — 29,9 тысячи.

Средний размер площади построенного индивидуального жилья составил около 115 квадратных метров. Наибольшая площадь достигает 159 квадратных метров, а наименьшая — 100 квадратных метров.