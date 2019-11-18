Рим, , 21:03 — REGNUM Депутаты парламента Италии внесли уже 4550 поправок к проекту бюджета страны на 2020 год, передает Mediaset в понедельник, 18 ноября.

Лидерами по числу внесенных поправок является оппозиционная «Лига» Маттео Сальвини и входящая в правящую коалицию либеральная Демократическая партия — по 900.

Проект бюджета будет рассматриваться в ближайшие недели. Правительство предлагает ввести несколько новых налогов, в том числе на пластиковые отходы, но вместе с тем продлить мораторий на повышение НДС.