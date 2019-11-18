Нью-Йорк, США, , 20:53 — REGNUM Фондовый рынок США вышел в «зеленую зону», индексы Уолл-стрит Dow Jones и S&P обновили исторические максимумы, 18 ноября передает агентство Reuters.

К середине дня индекс Dow Jones вырос на 10,28 points, or пункта (0,04%), до 28 015,17 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,30 пункта (0,01%), до 3120,76 пункта, индекс Nasdaq опустился на 2,15 пункта (0,03%), до 8538,68 пункта.

К росту индексов привели ожидания, что Белый дом продлит компаниям из США разрешение на ведение бизнеса с китайской корпорацией Huawei.

Читайте также: Фондовый рынок США снижается после угроз Трампа в адрес Китая