Киев, , 20:39 — REGNUM «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Наконец получили факсом предложение от «Газпрома», о котором пишут все СМИ (включая содержание этого предложения)», — написал он.

Ветренко пообещал, что в Киеве внимательно изучат поступившие документы и в ближайшее время дадут «конструктивный ответ».

При этом он добавил, что «Украина будет надёжным партнёром для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами».

Напомним, ранее сегодня в «Газпроме» сообщили, что направили «Нафтогазу» официальное предложение по продлению транзитного контракта. Российская сторона готова заключить договор на год, учитывая прогнозный спрос на газ в Евросоюзе.

Условием продолжения транзита в «Газпроме» назвали взаимный отказ сторон от судебных претензий и антимонопольного штрафа. Кроме этого, в Москве ожидают решения украинской стороны по прямым закупкам российского газа с 2020 года.

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