Москва, , 20:39 — REGNUM Вопросы торговли и туризма в контексте сотрудничества с Китаем должны отойти для российских регионов на второй план. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил генеральный директор Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Станислав Наумов на круглом столе «Рейтинг коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем».

«Первое место — это инфраструктурные проекты. Но нужно обсуждать их не поодиночке. Этот сегмент может быть только макрорегиональным, интеррегиональным», — заявил Наумов.

«Транспорт, энергетика, телекоммуникации финансы — четыре инфраструктурных направления, которые нужно развивать», — подчеркнул он.

По его словам, многие руководители регионов возлагают в связях с Китаем неоправданно большие надежды на торговые контракты и туризм.

«Наши презентации — в лучшем случае про то, что у нас самое лучшее подсолнечное масло, самая лучшая халва из подсолнечника. Это какие-то иллюзии, которые зачем-то поддерживает региональный министр сельского хозяйства, что ещё чуть-чуть и уже договорились с Китаем — сами есть ничего не будем, всё поставляем туда. Это не работает», — заявил Наумов.

Наконец, по его мнению, в ближайшие годы туристический потенциал со стороны Китая будет исчерпан и рассчитывать на него как на некий драйвер роста не приходится.

«Туризм — каким бы красивым он ни казался, это мода, которая началась в 2010 году. Россия впервые провела на Экспо-2010 в Шанхае свою экспозицию, где принимали в том числе регионы, где российский павильон занял второе место, 70 млн китайцев превратились в путешественников», — указал Наумов.

В рамках панельной дискуссии на круглом столе состоялась презентация и обсуждение рейтинга коммуникационной готовности регионов России к работе с Китаем, представленного группой iMARS. Исследование затронуло все субъекты РФ.