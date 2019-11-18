Стокгольм, , 21:04 — REGNUM Приграничная торговля в шведском городе Шарлоттенберге, расположенном недалеко от границы с Норвегией, растет ускоренными темпами. Именно она обеспечивает рабочие места для региона и налоговые поступления в федеральный центр, однако внутренняя торговля внутри этого региона находится в упадке. Об этом 18 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Приграничная торговля в Швеции на границе с Норвегией неуклонно растет с 2004 года. По данным норвежской торговой организации Virke, страна ежегодно теряет тысячи рабочих мест и многомиллиардные суммы в связи с отсутствием налогов и сборов для приезжающих в страну за покупками норвежцев.

На большой асфальтированной площадке возле торгового центра в Шарлоттенберге припарковано множество машин c норвежскими номерами. Так, на более чем 2500 парковочных мест семь из десяти автомобилей, зарегистрированы в Норвегии, граничащей на востоке со Швецией. Приехавшие норвежцы загружают в свои автомобили бутылки с алкоголем, газировкой, безалкогольными напитками, сладостями и едой из своих переполненных корзин.

Такая ситуация складывается вследствие отсутствия в Норвегии, которая в отличие от Швеции не входит в Европейский союз, столь высоких пошлин, налогов и выгодного обменного курса. Распространенными товарами для покупки являются мясо, молочные продукты, лекарства, алкоголь, табак, шоколад, безалкогольные напитки и сладости, ‑ и все это можно приобрести за половину цены. Одежда, обувь, спортивные товары, игрушки и предметы интерьера также являются привлекательными товарами для приехавших норвежцев.