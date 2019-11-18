Лондон, , 20:26 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают находиться в «красной зоне», нефть марки Brent опустилась до минимума сессии ниже $61 за баррель, 18 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент январские фьючерсы Brent подешевели на $1,06 (1,67%), до $62,24 за баррель. Чуть раньше в ходе торгов «мировой эталон» достиг минимума в $61,95 за баррель.

Январские фьючерсы WTI подешевели на 94 цента (1,63%), до $56,89 за баррель. Минимум сессии для WTI составляет $56,70 за баррель.

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